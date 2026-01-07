Design, nel 2026 credito d’imposta al 10% da usare in compensazione

È stata rifinanziata dalla legge di Bilancio, con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica. La legge riconosce alle imprese un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite massimo annuale di due milioni. L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, dimensione, settore economico e regime contabile adottato.

Il credito d’imposta è ...