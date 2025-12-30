Design, credito d’imposta al 10% nel 2026 ma scatta la prenotazione

Prorogato al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per soggetti solari), seppur con uno stanziamento limitato, il credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, che altrimenti era destinato a venir meno con il 2025. Nessuna proroga, invece per il credito per le attività di innovazione tecnologica, anche 4.0, che quindi scade con il 2025, mentre quello per le attività di ricerca e sviluppo ha già scadenza 2031.

Più nel dettaglio, il comma 925 del...