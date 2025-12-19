Determinazione catastale dei redditi, opzione da esercitare nella dichiarazione Iva
La scelta, possibile per chi possiede i requisiti dall’inizio del periodo d’imposta, ha validità triennale
Le società agricole che intendono esercitare l’opzione per la determinazione catastale dei redditi devono possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione Iva da presentare.
Ad esempio, l’opzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 deve essere comunicata nella dichiarazione Iva da presentare nel corso del 2026 ed è vincolante per un triennio. Il comma 1093 della legge 296/2006 consente alle società in possesso dei requisiti ...