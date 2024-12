Detrazione Iva negata se la fattura (regolare) non riporta l’imposta

Per esercitare la detrazione Iva è necessario che l’imposta sia stata riportata in fattura, poiché non è sufficiente la regolarità del documento emesso da un soggetto non identificato. Ciò anche se è stato accertato l’obbligo di versamento dell’imposta, in riferimento all’operazione effettuata. Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-624/23.

L’Iva non indicata in fattura

Una società di diritto bulgaro è attiva nel settore della costruzione di ferrovie sotterranee e sopraelevate...