Detrazione sui lavori edilizi per i soggetti Ires senza bonifico parlante

La domanda Una società di capitali ha effettuato interventi edilizi di varia natura (ecobonus, bonus facciate, sismabonus). È corretto sostenere che per le detrazioni da interventi edilizi per i soggetti Ires non sia mai necessario effettuare il bonifico parlante? In base alla circolare 36/2007: «l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito». La circolare 24/2020 prevede inoltre che: «ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento (...) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso (...), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti». Se il principio di competenza è generale per le società di capitali, la non necessità del bonifico parlante è quindi estendibile a tutte le tipologie di detrazioni per interventi edilizi maturate in capo ai soggetti Ires?

L. M. - Cremona

Si conferma che per tutte le detrazioni applicabili in favore delle imprese (impresa beneficiaria come committente i lavori, per ecobonus, sismabonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche) il bonifico bancario o postale per il pagamento delle fatture non è necessario in quanto rileva il principio di competenza e gli eventuali controlli sulla tracciabilità dei pagamenti avviene attraverso le scritture contabili dell’impresa. In sostanza, l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico...