Detrazione maggiorata per il box auto «abbinato»

Il bonus derivante dall’acquisto di un’autorimessa o di un posto auto di nuova costruzione (ma non derivanti da interventi di recupero, come precisato dalla circolare 13/E/2019), pertinenziali a un’abitazione, è un’agevolazione “a regime” e senza scadenza, contemplata nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir.

La detrazione è subordinata alla condizione che sia formalizzata la sussistenza del rapporto pertinenziale tra l’autorimessa (o il posto auto) e un’abitazione: tale rapporto deve espressamente...