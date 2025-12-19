Detrazioni, nel 730 tagliola oltre i 75mila euro di reddito
Con la bozza del modello la nuova rimodulazione in base al nucleo familiare. Restyling dei limiti di reddito per le mance tassate al 5 per cento
Disponibili sul sito delle Entrate le bozze dei modelli 730, 770, Iva e Irap, oltre alla bozza della Certificazione unica (Cu) e modelli Redditi relativi al periodo d’imposta 2025. I principali aggiornamenti riguardano le numerose novità fiscali applicabili sui redditi dei contribuenti nel periodo d’imposta 2025.
Volendo soffermarci principalmente sui redditi delle persone fisiche, nel modello 730 e nella Cu spiccano le novità in materia di Irpef e di tassazione dei redditi ed in particolare il riconoscimento...