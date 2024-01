Dichiarazione 2024 o 2025 per rettificare la detrazione

Il passaggio dal regime forfettario all’ordinario consente al contribuente di rettificare l’Iva a credito per i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati o per i cespiti ammortizzabili nei limiti del periodo di monitoraggio ancora in essere direttamente nella dichiarazione Iva del periodo d’imposta successivo a quello di uscita dal regime.

Il regime forfettario ha tra le sue regole di funzionamento, in relazione alle operazioni attive, la non applicazione dell’Iva a debito e, in relazione alle...