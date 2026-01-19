Dichiarazione entro il 31 marzo per il recupero Ici della Chiesa

Recupero Ici 2006-2011: ridefinito il calendario degli adempimenti. Con il Dpcm 23 dicembre 2025 slitta al 31 marzo 2026 la deadline per la presentazione della dichiarazione per il recupero Ici 2006-2011, mentre per il versamento dell’imposta e degli interessi ci sarà tempo fino al 30 aprile. Si tratta di nuove scadenze che superano quelle inizialmente fissate (rispettivamente, 30 novembre e 30 dicembre 2025) dalla precedente versione del Dpcm e che di fatto recepiscono la richiesta avanzata nel ...

