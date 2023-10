Dichiarazione fraudolenta senza «gradazione» di Alessandro Galimberti

Link utili Cassazione, sentenza 43778/2023 Sezione 5









Non c’è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l’imputato, accusato di aver utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, viene condannato “solo” per fatture relative ad operazioni «parzialmente oggettivamente inesistenti».

La Quinta penale della Cassazione - sentenza 43778/23, depositata ieri - torna sulla questione ampiamente arata della corrispondenza tra le conclusioni dell’accusa e le valutazioni del giudice sotto il profilo della qualificazione del ...