Dichiarazione integrativa a sfavore, il quadro DI non va compilato

La domanda Devo inviare una dichiarazione integrativa a sfavore per l’anno 2021 per un minor credito Irpef (che non è mai stato utilizzato). Poiché sono già scaduti i termini per l’invio della dichiarazione relativa all’anno successivo, devo reinviare anche modello il Redditi 2023 (relativo all’anno 2022) per correggere il credito a riporto dall’anno precedente? Il quadro DI mi pare vada compilato solo in caso di maggior credito.

S. V. - Torino

Il quadro DI è previsto esclusivamente per il particolare regime dell’integrativa a favore (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/98) presentata oltre il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo ed è funzionale a "rigenerare" il maggior credito di imposta sino all’attualità. In caso di dichiarazione integrativa a sfavore tale quadro non va compilato.

L’integrativa dovrà essere presentata anche per l’anno 2023, in quanto tale dichiarazione ha riportato - seppur non utilizzato - un ...