Dichiarazione Iva anticipata su Lipe e crediti da compensare
Con l’invio entro il 1° febbraio crediti oltre 5.000 euro compensabili dall’11 febbraio
Dal 1° febbraio al 30 aprile 2026 può essere presentata la dichiarazione Iva annuale 2026 per il 2025, il cui saldo scadrà il 16 marzo 2026 e solo con la presentazione del modello entro il 2 marzo (il 28 febbraio 2026 è un sabato) sarà possibile evitare l’invio entro la stessa data della Lipe del 4° trimestre del 2025. Inoltre, per chi è a credito Iva conviene anticipare il più possibile la presentazione del modello, in quanto il credito annuale Iva può essere compensato orizzontalmente in F24, per...
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware