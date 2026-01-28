Adempimenti

Dichiarazione Iva anticipata su Lipe e crediti da compensare

Con l’invio entro il 1° febbraio crediti oltre 5.000 euro compensabili dall’11 febbraio

di Luca De Stefani

Dal 1° febbraio al 30 aprile 2026 può essere presentata la dichiarazione Iva annuale 2026 per il 2025, il cui saldo scadrà il 16 marzo 2026 e solo con la presentazione del modello entro il 2 marzo (il 28 febbraio 2026 è un sabato) sarà possibile evitare l’invio entro la stessa data della Lipe del 4° trimestre del 2025. Inoltre, per chi è a credito Iva conviene anticipare il più possibile la presentazione del modello, in quanto il credito annuale Iva può essere compensato orizzontalmente in F24, per...

Correlati

La guida “Iva 2026” di Benedetto Santacroce

Gli ultimi contenuti di Adempimenti