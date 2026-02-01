Dichiarazione Iva, debutta il reverse nella logistica
Nel quadro VJ è stata introdotta la sezione 2, rigo VJ30, in cui indicare l’imponibile e l’imposta relativa alle prestazioni di servizi rese alle imprese
Tra le novità della dichiarazione Iva annuale 2026 troviamo l’inserimento di specifici righi e sezioni per indicare l’esercizio dell’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente per i servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, in attesa dell’autorizzazione unionale al reverse charge.
Nel quadro VJ è stata introdotta la sezione 2, rigo VJ30, in cui indicare l’imponibile e l’imposta relativa alle prestazioni di servizi rese alle imprese sopra citate...