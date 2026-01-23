Dichiarazione tardiva: chance per consolidato e transfer pricing
Entro il 29 gennaio possibile sanare l’opzione per la fiscal unit. Chance anche per la firma sui prezzi di trasferimento
Tra le scadenze da annotare sul calendario vi è quella della dichiarazione tardiva fissata a 90 giorni dal termine per l’invio ordinario delle dichiarazioni. Per i soggetti con esercizio solare il termine ordinario del modello Redditi 2025 era fissato al 31 ottobre 2025 così che la tardiva scade il 29 gennaio 2026.
L’articolo 2 del Dlgs 322/1998 considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo...