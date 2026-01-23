Adempimenti

Dichiarazione tardiva: chance per consolidato e transfer pricing

Entro il 29 gennaio possibile sanare l’opzione per la fiscal unit. Chance anche per la firma sui prezzi di trasferimento

di Gianluca Dan

Tra le scadenze da annotare sul calendario vi è quella della dichiarazione tardiva fissata a 90 giorni dal termine per l’invio ordinario delle dichiarazioni. Per i soggetti con esercizio solare il termine ordinario del modello Redditi 2025 era fissato al 31 ottobre 2025 così che la tardiva scade il 29 gennaio 2026.

L’articolo 2 del Dlgs 322/1998 considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo...

Gli ultimi contenuti di Adempimenti