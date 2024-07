Dieci anni dall’istanza originaria per impugnare il rimborso parziale

In caso di rimborso parziale di imposte, il contribuente è tenuto a impugnare il silenzio-diniego che si è formato sulla parte non rimborsata entro i dieci anni dalla proposizione dell’istanza di rimborso. Ciò anche nel caso in cui il contribuente, a fronte di una istanza di rimborso, si veda restituire solo parte della pretesa originariamente richiesta, senza che gli venga notificato alcun atto che neghi il rimborso del residuo. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di Roma con la sentenza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi