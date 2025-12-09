Dipendenti pubblici, i compensi periodici per la collaborazione con un altro ente non sono redditi diversi
Le somme percepite da un magistrato per l’incarico di presidente di un collegio consultivo tecnico (Cct) vanno tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Le somme percepite da dipendenti pubblici possono essere redditi di lavoro dipendente oppure redditi diversi in base alle caratteristiche del rapporto instaurato. Lo precisa la risposta a interpello 307/2025, presentata da un magistrato designato alla presidenza di un collegio consultivo tecnico (Cct) da parte di un ente e che aveva percepito per l’attività un compenso.
L’interpello veniva presentato al fine di chiedere chiarimenti sul corretto inquadramento delle somme percepite; mentre, infatti, ...
