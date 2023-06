Diritti camerali, alla cassa entro il 30 giugno per chi non rientra nella proroga Isa di Federico Gavioli

Tra le molte scadenze previste per venerdì 30 giugno non va dimenticata anche quella relativa al versamento dei diritti camerali per i soggetti iscritti nel Registro delle imprese, al 1° gennaio 2023, che non usufruiscono della proroga Isa: il versamento potrà essere effettuato senza alcuna maggiorazione. Sarà possibile, inoltre, provvedere al versamento dei diritti entro il 31 luglio ma con la maggiorazione prevista dello 0,40 per cento.



La proroga solo per i soggetti Isa



Il ministero dell’Economia con il comunicato stampa 98 ...