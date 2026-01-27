Disabilità, il riconoscimento dell’agevolazione passa da Ctu e tribunali
Con la risposta ad interpello n. 19/2026 l’Agenzia chiarisce che i provvedimenti giudiziari che accertano l’invalidità dovrebbero anche specificare l’eventuale diritto alle agevolazioni
I provvedimenti giudiziari che accertano l’invalidità dovrebbero anche specificare se il tipo di menomazione riconosciuta comporta il diritto alle agevolazioni fiscali. In difetto, l’agenzia delle Entrate non è in grado di accertare se il tipo di handicap riconosciuto consenta di godere dei bonus per la disabilità.
È questa la conclusione a cui giunge la risposta ad interpello n. 19/2026, che coerentemente dichiara l’inammissibilità del quesito, perché presuppone la valutazione di aspetti che esulano...