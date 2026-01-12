Disallineamenti tra cassa e Pos al test delle Entrate
L’Agenzia potrebbe inviare lettere di compliance in caso di difformità. Occorre specificare il pagamento in contanti o attraverso una carta
Dal 1° gennaio 2026 obbligo di indicare la tipologia di pagamento ricevuto, se in contanti o in elettronico, al rilascio del documento commerciale, e collegamento logico tra RT - registratore telematico e strumento di pagamento elettronico utilizzato: questi i due adempimenti richiesti agli esercenti, con specifiche sanzioni in caso di violazione.
Corrispettivi e pagamenti elettronici
Dal 1° gennaio 2026, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 1, commi da 74 a 77 della legge n...