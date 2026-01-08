Dividendi, doppia soglia per la tassazione agevolata
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa partecipazione diretta nel capitale non al di sotto del 5 per cento. In alternativa il valore fiscale dovrà essere non inferiore a 500mila euro
La legge di Bilancio per il 2026 ha modificato il regime dei dividendi percepiti da soggetti imprenditori andando a limitare il meccanismo della dividend exemption previsto nel nostro ordinamento a partire dalla riforma del 2003. Mentre la versione iniziale del disegno di legge di bilancio prevedeva il venir meno di tale esenzione in presenza di una partecipazione almeno pari al 10% nella società che distribuisce gli utili, con un impatto quindi assai gravoso, nel corso dell’iter parlamentare sono...