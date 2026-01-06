Dividendi e partecipazioni, operazioni senza àncora al periodo d’imposta
Le modifiche dal 1° gennaio dovrebbero valere dall’esercizio 2026. Sarà necessario documentare con precisione il costo fiscale dei titoli
Fra i quesiti più frequenti sui nuovi limiti per l’esclusione dei dividendi e l’esenzione delle plusvalenze da partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa (articolo 1, commi 51 e seguenti, della legge 199/2025), tre richiedono risposte ufficiali urgenti.
Le condizioni
Il primo riguarda la portata delle condizioni di nuova introduzione: utili relativi e plusvalenze...