Dividendi e plusvalenze, scatta la doppia soglia per l’esenzione

L’accesso all’agevolazione della dividend exemption per i soggetti imprenditori è subordinato all’introduzione, negli articoli 59 e 89 del Testo unico delle imposte sui redditi, di una doppia condizione relativa alle partecipazioni che generano i dividendi: partecipazione diretta nel capitale almeno pari al 5%, oppure valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. In modo analogo, la legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla disciplina della participation exemption.

