Dividendi, partecipazioni «minime» alla prova delle holding di famiglia
Il quadro della tassazione quando il possesso avviene tramite strutture societarie. Nuove regole penalizzanti se si intende distribuire massicciamente gli utili
Dal 2026 cambiano radicalmente le regole per la tassazione dei dividendi percepiti da imprese e società, anche se limitatamente alle partecipazioni di più modeste entità, che per semplicità possiamo definire “minime”.
La tassazione integrale del dividendo modifica le scelte e i calcoli di convenienza degli operatori: vediamo di riassumere gli elementi essenziali del nuovo scenario, ricordando che le nuove regole si applicano alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.
Il campo di applicazione
Le partecipazioni minime...