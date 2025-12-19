Dlgs 186/2025: Terzo settore, sport e Iva - prima parte

È stato pubblicato il Dlgs 186 del 4 dicembre 2025, entrato in vigore il 13 dicembre 2025, che reca «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto» e che contiene, tra le altre, norme volte a disciplinare i passaggi dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale per gli enti del Terzo settore.

Terzo settore e passaggi di beni tra un’attività e l’altra

Nella Gazzetta Ufficiale 288 del 12 dicembre 2025 è stato pubblicato il Dlgs 186 del 4 dicembre 2025, entrato in vigore il 13 dicembre 2025...