Dlgs 186/2025: Terzo settore, sport e Iva - terza parte

È stato pubblicato il Dlgs 186 del 4 dicembre 2025, entrato in vigore il 13 dicembre 2025, che reca «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto» e che contiene, tra le altre, una norma di interpretazione autentica del comma 4-ter dell’articolo 88 del Dpr 917/1986 in tema di sopravvenienze attive.

Norme fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici

