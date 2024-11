Dlgs 231, la tenuità del fatto non si applica alle società

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga...

