Dlgs “Correttivo” 192/2025 – seconda parte
È stato pubblicato il decreto legislativo 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che contiene, tra le altre, nuove norme sulla correzione di errori contabili ai fini Ires e Irap.
Gli errori contabili ai fini Ires
