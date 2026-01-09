Circolari24 Fisco

Dlgs “Correttivo” 192/2025 – seconda parte

di Michele Brusaterra

È stato pubblicato il decreto legislativo 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che contiene, tra le altre, nuove norme sulla correzione di errori contabili ai fini Ires e Irap.

Gli errori contabili ai fini Ires

Nella Gazzetta Ufficiale 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo 192 del 18 dicembre 2025, entrato in vigore, salvo diverse indicazioni per alcune disposizioni, il 20 dicembre 2025, che contiene «Disposizioni integrative...

I punti chiave

  1. Gli errori contabili ai fini Ires
  2. Gli errori contabili ai fini Irap
  3. I punti salienti

