Donazioni ante 2026, soltanto sei mesi per procedere all’azione di restituzione

L’abolizione dell’azione di restituzione delle donazioni lesive della quota di legittima (articolo 44 della legge 182/2025) si applica alle successioni mortis causa aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti, data di entrata in vigore della legge 182: non ha rilievo la data della donazione e quindi l’azione di restituzione delle donazioni è impedita sia per le donazioni posteriori sia per le donazioni anteriori alla data di entrata in vigore.

Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025

L’azione di restituzione rimane esperibile per le successioni...