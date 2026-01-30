Doppia soglia per salvare l’esenzione anche sui dividendi da trading
Il 5% o il valore dei 500mila euro evitano la tassazione integrale. Restano al riparo gli importi distribuiti in base a delibere fino al 2025
Soglia del 5% di partecipazione o di 500 mila euro di valore fiscale della stessa per mantenere il regime di esclusione del 41,86% o del 95% dei dividendi percepiti in regime d’impresa anche se derivanti da trading. Salvi i dividendi distribuiti nel 2026 se riferiti a delibere antecedenti il 1° gennaio. Dubbi sul trattamento quando è interposta una società semplice. Le nuove regole di tassazione dei dividendi derivanti dalla rimodulazione degli articoli 59 e 89 del Tuir operata dalla manovra 2026...