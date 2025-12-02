Doppio bonus ristrutturazioni per le due unità che a fine lavori saranno accorpate

La domanda

Ho acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale che allo stato attuale è costituito da due unità immobiliari. Ho iniziato la ristrutturazione (Scia con fusione) e al termine della stessa (nei primi mesi del 2026) verrà eseguito un accorpamento delle due unità al fine di costituirne una unica su cui trasferire la residenza. La misura della detrazione al 50% potrebbe spettare per entrambe le spese sostenute sulle due unità immobiliari di partenza, dato che al termine dei lavori sarà eseguito l’accorpamento e il trasferimento della residenza con destinazione ad abitazione principale?

M. P. - Padova