Doppio bonus ristrutturazioni per le due unità che a fine lavori saranno accorpate

La detrazione si applica al numero delle unità esistenti prima dell’inizio dei lavori ed è del 50% se l’immobile viene adibito ad abitazione principale

di Marco Zandonà

La domanda

Ho acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale che allo stato attuale è costituito da due unità immobiliari. Ho iniziato la ristrutturazione (Scia con fusione) e al termine della stessa (nei primi mesi del 2026) verrà eseguito un accorpamento delle due unità al fine di costituirne una unica su cui trasferire la residenza. La misura della detrazione al 50% potrebbe spettare per entrambe le spese sostenute sulle due unità immobiliari di partenza, dato che al termine dei lavori sarà eseguito l’accorpamento e il trasferimento della residenza con destinazione ad abitazione principale?
M. P. - Padova

Nel caso descritto, la detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia può essere fruita per le spese sostenute su entrambe le unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori, anche se al termine dell’intervento verrà realizzata un’unica abitazione con accorpamento catastale. Infatti, come chiarito dalla circolare 121/E/1998 dell’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari abitative, la detrazione del 50% si applica con riferimento...

