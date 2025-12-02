Doppio bonus ristrutturazioni per le due unità che a fine lavori saranno accorpate
La detrazione si applica al numero delle unità esistenti prima dell’inizio dei lavori ed è del 50% se l’immobile viene adibito ad abitazione principale
Nel caso descritto, la detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia può essere fruita per le spese sostenute su entrambe le unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori, anche se al termine dell’intervento verrà realizzata un’unica abitazione con accorpamento catastale. Infatti, come chiarito dalla circolare 121/E/1998 dell’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari abitative, la detrazione del 50% si applica con riferimento...