Due diligence strategica per rischi, potenzialità e valore nelle transizioni aziendali

di Cristina Odorizzi

La due diligence, a differenza dell’audit che ha natura prevalentemente retrospettiva e di verifica della conformità, implica un approccio prospettico, orientato alla prevenzione dei rischi e al miglioramento delle decisioni. Trattandosi di un processo specialistico e multidisciplinare, essa richiede il coinvolgimento di più professionisti e risulta particolarmente rilevante nelle operazioni straordinarie, pur non essendo obbligatoria per legge.

Significato e obiettivi

La due diligence (dall’inglese “dovuta diligenza”) è un’attività di indagine e analisi approfondita che si effettua nell’ottica e nella finalità di una transazione importante, quale può essere un’acquisizione d’azienda o di quote sociali, una fusione, un investimento o un finanziamento per valutare i rischi, le opportunità e i reali valori di un’azienda, di un bene (es. immobiliare) o di un’operazione.

Argomenti

I punti chiave

  1. Significato e obiettivi
  2. Situazioni che richiedono la due diligence
  3. Le tipologie
  4. Due diligence di sostenibilità
  5. Le fasi delle operazioni straordinarie
  6. Le modalità operative
  7. La relazione
  8. Check List, un esempio

