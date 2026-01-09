Due diligence strategica per rischi, potenzialità e valore nelle transizioni aziendali

La due diligence, a differenza dell’audit che ha natura prevalentemente retrospettiva e di verifica della conformità, implica un approccio prospettico, orientato alla prevenzione dei rischi e al miglioramento delle decisioni. Trattandosi di un processo specialistico e multidisciplinare, essa richiede il coinvolgimento di più professionisti e risulta particolarmente rilevante nelle operazioni straordinarie, pur non essendo obbligatoria per legge.
Significato e obiettivi
La due diligence (dall’inglese “dovuta diligenza”) è un’attività di indagine e analisi approfondita che si effettua nell’ottica e nella finalità di una transazione importante, quale può essere un’acquisizione d’azienda o di quote sociali, una fusione, un investimento o un finanziamento per valutare i rischi, le opportunità e i reali valori di un’azienda, di un bene (es. immobiliare) o di un’operazione.
Utilizzato per la prima volta nell’ambito della Banca Rothschild di Parigi per rappresentare la ...