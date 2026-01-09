Due diligence strategica per rischi, potenzialità e valore nelle transizioni aziendali

La due diligence, a differenza dell’audit che ha natura prevalentemente retrospettiva e di verifica della conformità, implica un approccio prospettico, orientato alla prevenzione dei rischi e al miglioramento delle decisioni. Trattandosi di un processo specialistico e multidisciplinare, essa richiede il coinvolgimento di più professionisti e risulta particolarmente rilevante nelle operazioni straordinarie, pur non essendo obbligatoria per legge.