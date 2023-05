Ecco la strada migliore per trovare regole certe per il reddito d’impresa di Maurizio Leo









Sul reddito d’impresa, la legge delega per la riforma fiscale, si muove su tre direttrici: maggior certezza delle regole, più elevato allineamento tra risultati civilistici e fiscali, potenziamento dell’adempimento collaborativo.

Apparentemente, si tratta di obiettivi distinti. In realtà, in una moderna visione di un fisco che aspiri concretamente – e non solo nei proclami – alla collaborazione con i contribuenti, tali obiettivi si intersecano e completano vicendevolmente, con un effetto moltiplicativo...