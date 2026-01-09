Elezioni commercialisti, per ora nessuna sospensiva dal Tar

Commercialisti, le elezioni degli Ordini si dovrebbero svolgere da remoto il 15 e 16 gennaio, giovedì e venerdì prossimi. Il condizionale è d’obbligo perché il 14 gennaio è prevista la trattazione collegiale dell’istanza cautelare in camera di Consiglio presso il Tar del Lazio.

Lo ha stabilito lo stesso tribunale amministrativo con il decreto 64/2026 pubblicato ieri che ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche chieste dalla Id Technology Srl, società che offre servizi per il voto a distanza...