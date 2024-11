Eliminazione o smarrimento di beni, come tutelarsi dalla presunzione di cessione ai fini Iva

L'articolo 1, comma 1, Dpr 441/1997 prevede ai fini Iva una presunzione definita di cessione, in base a cui si considerano ceduti i beni acquisiti che non si trovano nei luoghi riconducibili all'impresa e per cui non sussiste documentazione che comprovi le modalità di fuoriuscita dal ciclo aziendale. Spesso però nella vita dell'impresa accade che i beni acquistati vengano distrutti o smarriti attraverso eventi non sempre comprovabili, con conseguente rischio di incorrere nella c.d. presunzione di cessione ai fini Iva. Pertanto è importante la tracciabilità del ciclo di tali beni sia dal lato dell'ingresso e sia per quanto riguarda l'uscita, al fine di evitare la generazione della presunzione di acquisto e/o di vendita non documentato e non dichiarato. A livello pratico è necessario comprendere come procedere alla distruzione di beni strumentali o di merci, ovvero alla cessione di beni o merci ormai obsoleti o inutilizzabili oppure alla rilevazione dell'avvenuta perdita/smarrimento di beni.