Energia da biogas, ancora dubbi sulla tariffa omnicomprensiva

In ambito agricolo si discute molto (anche in contenzioso) sull’assoggettamento a tassazione della quota incentivo per le imprese agricole che producono energia da biogas oltre i limiti rientranti nel reddito agrario.

Secondo l’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 rientrano nell’ambito delle attività agricole connesse (articolo 2135 del Codice civile) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali nei limiti di 2.400.000 kWh e fotovoltaica sino...