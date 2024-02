Enti non commerciali, esenzione Imu per gli immobili in comodato

Certezza con efficacia retroattiva per la tesi giurisprudenziale della Cassazione che ammette l’esenzione Imu per gli immobili in comodato tra enti non commerciali. L’articolo 1, comma 71, della legge di Bilancio 2024 con valenza di norma di interpretazione autentica fa chiarezza sull’ambito di applicazione del beneficio nel caso di immobili oggetto di comodato e, dunque, «posseduti e utilizzati» da un ente non commerciale, in via mediata, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività.