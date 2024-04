Entro il 10 aprile la comunicazione delle maxi spese in contanti nel settore turistico

Si avvicina la scadenza per la comunicazione delle operazioni effettuate in contanti e legate al turismo. In deroga alle norme sul limite all’uso del contante, posto, attualmente, a 5mila euro, l’articolo 3, comma 2-bis del Dl 16/2012 consente ai cittadini stranieri non residenti in Italia di effettuare operazioni entro un limite più elevato, pari a 15mila euro. Le operazioni, tuttavia, devono essere oggetto di una specifica comunicazione da parte dei soggetti che le rendono.

Il perimetro

L’obbligo di comunicazione...