Entro un anno bisogna avviare i pagamenti, non portarli a termine

Giovanbattista Tona

Il termine di un anno previsto per la moratoria dei pagamenti dei creditori nel piano del consumatore va inteso come termine iniziale e non come termine finale. La sentenza della prima sezione civile della Cassazione dell’11 aprile scorso offre l’occasione ai giudici di legittimità di mettere un punto fermo nell’interpretazione letterale dell’articolo 8, comma 4, della legge 3/2012.

Vi si stabilisce infatti che il piano del consumatore può prevedere una moratoria «fino ad un anno...