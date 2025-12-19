Errori contabili fino al 2023 senza iter semplificato
In «Gazzetta» il Dlgs 192/2025, correttivo del decreto Irpef Ires. Dall’esercizio 2025 iter limitato ai soli casi non rilevanti. Efficacia fiscale automatica esclusa dopo l’avvio di una verifica
Errori contabili, stop alla correzione fiscale semplificata per quelli commessi nel 2023 e in esercizi precedenti. Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dlgs 192/2025 (in vigore dal 20 dicembre) diventano definitive le modifiche, in chiave restrittiva, al trattamento fiscale della correzione di errori contabili effettuata in bilancio in base all’Oic 29 o dello Ias 8. Dall’esercizio 2025, per dare immediato effetto fiscale al componente reddituale derivante dalla correzione, occorrerà che...