Errori contabili, con i nuovi criteri di correzione impatti immediati sui bilanci

Il Dlgs 192 del 18 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del giorno seguente, reca disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

Il decreto introduce anche importanti novità in merito alla fiscalità degli errori contabili, con effetti immediati sulla gestione fiscale delle imprese. Le nuove disposizioni previste dal decreto saranno applicabili già per le correzioni rilevate nei bilanci civilistici relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2025.