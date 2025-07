Esame preventivo importazioni per il nuovo sdoganamento

Lo sdoganamento centralizzato unionale e nazionale, ormai operativo, costituisce un primo concreto risultato per dematerializzare il processo di sdoganamento, lasciando integralmente libera l’impresa di pianificare il movimento delle merci sul territorio unionale. Per la sua attuazione, come vedremo diventa fondamentale il coordinamento continuo non solo tra operatori e dogane, ma anche tra dogane di diversi Stati membri con la nascita di nuove figure di riferimento localizzate nello Stato di stabilimento...

