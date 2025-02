Esente dal bollo il contratto d’opera intellettuale anche negli appalti

Il contratto d’opera professionale fra committente stazione appaltante e libero professionista è soggetto a bollo solo per l’erogazione di servizi realizzati in base al Codice dei contratti pubblici. Se l’incarico al professionista è connotato dall’intuitus personae come contratto d’opera intellettuale (articolo 2229 del Codice civile), nel contratto, in tal senso contratto di lavoro e d’impiego, si applica l’esenzione (articolo 25 tabella, allegato B al Dpr 642/1972). Ciò anche se il committente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi