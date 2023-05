Esenti Imu i beni destinati alla vendita iscritti nelle immobilizzazioni di Massimo Romeo









Il limite alla fruizione dell’esenzione Imu è legato al fatto che l’immobile sia utilizzato dall'impresa, che ha come attività (oggetto sociale) quella di costruire immobili per destinarli alla vendita, come fonte di reddito. La destinazione degli immobili in proprietà dell'impresa è desumibile anche dalle modalità di contabilizzazione e iscrizione dei beni a bilancio: l'immobile non destinato alla vendita non è iscritto a rimanenze tra i beni dell'attivo circolante ma nelle immobilizzazioni. Così...