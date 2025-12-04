Esenti Irpef tutte le pensioni a vittime del dovere, equiparati e superstiti

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 68/2025, prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha comunicato ufficialmente che l’esenzione Irpef, prevista in favore delle vittime del dovere ed equiparati, nonché ai familiari superstiti, va riconosciuta a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento specifico che ha conferito lo status personale specifico.

In base alla legge 232/2016, dal ...