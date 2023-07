Esenzione già fruita, tassato il nuovo verbale della mediazione civile di Giulia Pulerà

Link utili Cgt primo grado Reggio Emilia, sentenza 94/1/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Più presenza in mediazione: le nuove regole dal 30 giugno

Per la Cgt Reggio Emilia non rileva la mancata trascrizione del primo accordo su una eredità









È legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non assolta su un verbale di mediazione civile per l’accordo raggiunto in mediazione con precedente verbale, se quest’ultimo ha già fruito dell’esenzione di imposta. Il secondo verbale non ha, infatti, diritto di accesso all’esenzione quando l’accordo in mediazione è già stato raggiunto con verbale precedente. Ad affermare il principio è la Cgt di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 94/1/2023 depositata lo scorso 17 maggio (...