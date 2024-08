Esenzione Imu per gli Enc, quando si applica in caso di comodato di immobile

Ai fini dell'esenzione Imu tra comodatario e comodante, per gli enti non commerciali, il collegamento funzionale esiste se le attività svolte dal comodatario nell'immobile rientrano tra quelle agevolate, se sono esercitate senza scopo di lucro e se, contemporaneamente, sono qualificabili come accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali del comodante ponendosi in rapporto di diretta strumentalità con le finalità istituzionali di quest'ultimo (ipotesi che si verifica anche nel caso in cui nel fabbricato siano svolte attività non commerciali funzionali e coerenti alle finalità istituzionali del concedente). Questo l'importante chiarimento contenuto nella Cm 16 luglio 2024, n. 2/DF.