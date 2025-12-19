Esenzione Imu se l’onere scolastico è sotto la media per studente
Approvati in Commissione gli emendamenti alla legge di Bilancio sulla corretta applicazione dell’esenzione Imu per enti scolastici e sanitari non commerciali e sull’attuazione del Piano nazionale per l’economia sociale.
Sul fronte dell’Imu, l’emendamento destinato a entrare nella prossima legge di bilancio chiarisce, in via di interpretazione autentica, che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti...