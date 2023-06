Esenzione Iva, rinvio al 1° luglio 2024 per gli enti non commerciali di Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio









Esenzione Iva: in arrivo la proroga al 1° luglio 2024 per gli enti non commerciali. Questo il contenuto dell’emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera in sede di conversione in legge del Dl 51/2023 (decreto Omnibus). Si tratta di una novità che consentirà uno slittamento di sei mesi rispetto alla data inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 683, della legge 246/2021, ovvero il 1° gennaio 2024, per il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione...