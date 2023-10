Esperti vendite giudiziali, stop ai corsi se affidati a terzi di Valeria Uva

Link utili Cndcec, informativa n. 125/2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Stop ai corsi di formazione per delegati alle vendite giudiziali organizzati dagli Ordini territoriali se affidati, di fatto, completamente a un soggetto terzo a cui va anche il pagamento della quota. Il Consiglio nazionale dei commercialisti riporta nello stretto perimetro ordinistico la formazione per l’elenco degli esperti di vendite giudiziali appena istituito in ogni tribunale. Con l’informativa n. 125/2023 il Cndcec di fatto blocca questi corsi sia quelli ancora da svolgere che quelli già autorizzati...