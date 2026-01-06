Estetisti, tatuatori, manicure: niente obbligo del Rentri per i rifiuti
Stop all’iscrizione se i piccoli operatori sostituiscono il registro di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
Estetisti, tatuatori, manicure e pedicure. Professionisti come medici, dentisti, veterinari o piccoli operatori economici. La manovra 2026 (articolo 1, comma 789, della legge 199/2025) prevede una drastica semplificazione per gli obblighi di iscrizione al Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) per la gestione dei rifiuti pericolosi, introducendo una serie di esclusioni anche a prescindere dal numero di dipendenti che sono destinate ad alleggerire il carico di adempimenti...